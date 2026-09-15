La strada della Lomellina resterà aperta fino al 22 settembre, sempre e solo per i trattori impegnati nella vendemmia. La provinciale 158 è chiusa da marzo del 2025 in attesa dei lavori di sistemazione del tratto nel territorio di Novi Ligure dove il fondo stradale ha ceduto. Un intervento da 400mila euro circa, per il quale l’appalto è già stato assegnato dalla Provincia e che partirà dopo la fine della raccolta delle uve.

La 158 è stata riaperta a fine agosto dalla Provincia su richiesta delle aziende vitivinicole e del Consorzio tutela del Gavi. La chiusura era prevista da domani, 16 settembre. Palazzo Ghilini ha fatto sistemare provvisoriamente il tratto franato, transitabile solo nella corsia a monte, autorizzando il transito solo per i trattori. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche: tanti cittadini si sono chiesti il motivo per cui posso passare trattori con carichi notevoli e non le auto e le moto.

Su richiesta del Consorzio, l’apertura provvisoria è stata prorogata al 22 settembre per consentire la conclusione della vendemmia. Dopodiché, nuova chiusura totale per l’avvio del cantiere.