La danza contemporanea fa tappa nei luoghi simbolo del territorio

Far dialogare il corpo in movimento con la storia, le pietre e le comunità di un intero territorio. Con questo spirito riparte nel fine settimana la terza edizione di “Diffusa”, la rassegna di danza contemporanea curata e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Radic’Arte. Dal 20 settembre al 15 novembre 2026, la provincia di Alessandria si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto (e non solo): ben 18 spettacoli compongono un cartellone capillare che toccherà i comuni di Alessandria, Serravalle Scrivia, Pasturana, Bosco Marengo e Novi Ligure. La cifra distintiva dell’iniziativa resta la valorizzazione dei beni storici e architettonici locali, portando l’arte contemporanea all’interno di cornici di grande valore come l’Area Archeologica di Libarna e il Complesso Monumentale di Santa Croce. Al centro della programmazione di quest’anno c’è un concetto cardine del nostro tempo: l’Identità. Il festival si propone di indagarne le molteplici sfumature di significato: dalle radici territoriali, culturali e folkloristiche fino al dialogo con i luoghi ospitanti, passando per la crescita individuale e il confronto tra persone favorito dall’incontro artistico.

Il viaggio inizierà domenica 20 settembre ad Alessandria: alle 17.30, nel cuore della tradizionale manifestazione “Gagliaudo fra i mercanti”, Piazza Marconi si animerà con l’energia di dancehALL. Il weekend successivo vedrà protagoniste Serravalle Scrivia e Pasturana con due appuntamenti di rilievo: sabato 26 settembre, l’Area Archeologica di Libarna accoglierà le celebri MicroDanze firmate da Aterballetto, unico Centro Coreografico Nazionale in Italia (tre repliche in programma alle 15.30, 16.30 e 17.30). Domenica 27 settembre, alle 17.30, i Giardini di Piazza Spinola a Pasturana faranno da sfondo a SonicHops, performance della storica compagnia torinese EgriBiancoDanza.

Il mese di ottobre si aprirà domenica 4 nel solenne Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo: alle 16.30 andranno in scena Trust dell’acclamata formazione Spellbound Contemporary Ballet e Stabat Mater della Compagnia Lost Movement. La rassegna si sposterà poi a Novi Ligure per il gran finale: domenica 8 novembre, al Museo dei Campionissimi (ore 16.30), spazio a Le Palestriti della Compagnia Simona Bertozzi e ad Athletes, momento di restituzione pubblica del laboratorio curato dalla stessa coreografa. Domenica 15 novembre, alle 17.00, il sipario calerà al Teatro Romualdo Marenco con un appuntamento pensato per i più piccoli e le famiglie: ABCD’Emozioni di Dispari Teatro, inserito nella rassegna “La domenica dei bambini” a cura di Piemonte dal Vivo e del Comune di Novi Ligure.

Informazioni utili: Il calendario completo e i dettagli di tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’associazione: www.radicarte.it.