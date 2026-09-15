La danza contemporanea fa tappa nei luoghi simbolo del territorio

Al via la terza edizione di “DIFFUSA”. Diciotto appuntamenti dal 20 settembre al 15 novembre promossi dall’APS Radic’Arte. Dagli scavi di Libarna al Complesso di Santa Croce, compagnie di fama nazionale e internazionale esplorano il tema dell’Identità.

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Redazione
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Far dialogare il corpo in movimento con la storia, le pietre e le comunità di un intero territorio. Con questo spirito riparte nel fine settimana la terza edizione di “Diffusa”, la rassegna di danza contemporanea curata e promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Radic’Arte. Dal 20 settembre al 15 novembre 2026, la provincia di Alessandria si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto (e non solo): ben 18 spettacoli compongono un cartellone capillare che toccherà i comuni di Alessandria, Serravalle Scrivia, Pasturana, Bosco Marengo e Novi Ligure. La cifra distintiva dell’iniziativa resta la valorizzazione dei beni storici e architettonici locali, portando l’arte contemporanea all’interno di cornici di grande valore come l’Area Archeologica di Libarna e il Complesso Monumentale di Santa Croce. Al centro della programmazione di quest’anno c’è un concetto cardine del nostro tempo: l’Identità. Il festival si propone di indagarne le molteplici sfumature di significato: dalle radici territoriali, culturali e folkloristiche fino al dialogo con i luoghi ospitanti, passando per la crescita individuale e il confronto tra persone favorito dall’incontro artistico.

Il viaggio inizierà domenica 20 settembre ad Alessandria: alle 17.30, nel cuore della tradizionale manifestazione “Gagliaudo fra i mercanti”, Piazza Marconi si animerà con l’energia di dancehALL. Il weekend successivo vedrà protagoniste Serravalle Scrivia e Pasturana con due appuntamenti di rilievo: sabato 26 settembre, l’Area Archeologica di Libarna accoglierà le celebri MicroDanze firmate da Aterballetto, unico Centro Coreografico Nazionale in Italia (tre repliche in programma alle 15.30, 16.30 e 17.30). Domenica 27 settembre, alle 17.30, i Giardini di Piazza Spinola a Pasturana faranno da sfondo a SonicHops, performance della storica compagnia torinese EgriBiancoDanza.

Il mese di ottobre si aprirà domenica 4 nel solenne Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo: alle 16.30 andranno in scena Trust dell’acclamata formazione Spellbound Contemporary Ballet e Stabat Mater della Compagnia Lost Movement.  La rassegna si sposterà poi a Novi Ligure per il gran finale: domenica 8 novembre, al Museo dei Campionissimi (ore 16.30), spazio a Le Palestriti della Compagnia Simona Bertozzi e ad Athletes, momento di restituzione pubblica del laboratorio curato dalla stessa coreografa. Domenica 15 novembre, alle 17.00, il sipario calerà al Teatro Romualdo Marenco con un appuntamento pensato per i più piccoli e le famiglie: ABCD’Emozioni di Dispari Teatro, inserito nella rassegna “La domenica dei bambini” a cura di Piemonte dal Vivo e del Comune di Novi Ligure.

Informazioni utili: Il calendario completo e i dettagli di tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’associazione: www.radicarte.it.

 

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