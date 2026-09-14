Incidente sulla A7 tra Vignole Borbera e Serravalle: furgone ribaltato e allerta per lo sversamento di vernici

Pomeriggio di disagi e allerta ambientale lungo l’autostrada A7 Genova-Milano. Nel tratto compreso tra i caselli di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, in direzione Milano, un mezzo pesante è stato protagonista di una violenta uscita di strada autonoma che ha portato alla chiusura temporanea della carreggiata e mobilitato diverse squadre di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del veicolo commerciale, un furgone telonato adibito al trasporto merci, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Dopo aver impattato contro le barriere laterali di protezione, il veicolo si è ribaltato, adagiandosi su un fianco e occupando la sede stradale. Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nella carambola. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all’autista. L’uomo, visibilmente scosso, ha riportato diverse contusioni ma le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato trasferito in ospedale in codice verde per gli accertamenti di rito.

A destare maggiore allarme è stato il carico disperso nell’impatto. Il mezzo trasportava fusti di vernici e solventi che, a causa del ribaltamento, si sono riversati sull’asfalto. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le procedure di contenimento per neutralizzare le sostanze chimiche ed evitare che i liquidi potessero defluire nelle condotte di scolo e raggiungere l’alveo del vicino torrente Scrivia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia hanno disposto il blocco temporaneo del traffico verso Milano per consentire le operazioni di bonifica e la rimozione del veicolo con l’ausilio di una gru. Al momento ci sono 6 Km di coda da Isola del Cantone fino a Vignole Borbera. Autostrade per l’Italia comunica che è in atto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda