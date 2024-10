Nella seconda Commissione del Consiglio regionale, oggi, 23 ottobre, l’Assessore regionale Gabusi è intervenuto sul tema delle opere pubbliche. Durante la seduta il consigliere Pasquale Coluccio (M5s) ha chiesto delucidazioni in merito al progetto per la “tangenzialina” di Novi Ligure, l’arteria stradale che mira a collegare Novi e Pozzolo passando per strada Castelgazzo. “Si tratta di un’opera fondamentale per il nostro territorio e soprattutto per la parte sud della provincia alessandrina, maggiormente interessata dagli snodi logistici e viari verso il porto di Genova ed il Mediterraneo”, dice Coluccio. L’ipotesi progettuale iniziale prevedeva un esborso di circa 22 milioni di euro, ma le ultime stime parlano di un incremento di 10 milioni, per un quadro economico totale di 32 milioni di euro. “L’opera è necessaria – aggiunge – e a mio avviso urgente, ma negli ultimi tempi è finita nel dimenticatoio.

L’Assessore Gabusi ha spiegato che ciò è dovuto alle valutazioni della Provincia di Alessandria, che non avrebbe inserito la “tangenzialina” fra le opere con maggiore priorità per il territorio. Del tema si tornerà a parlare in vista dell’aggiornamento del piano strategico delle opere pubbliche del Piemonte, previsto nei prossimi mesi. Serve un cambio di passo. Mi auguro si decida di portare finalmente a compimento quest’opera, indispensabile per sgravare il centro cittadino di Novi dal traffico pesante e migliorare i collegamenti viari”.