Trenta Comuni, dei quali 19 alessandrini, sono stati riconosciuti Comunità Europea dello Sport dalla Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (Aces). A settembre era stata presentata la candidatura del dossier “Oltregiogo in novitate vitam”, 140 pagine, allestito dall’Associazione Oltregiogo per illustrare le strutture sportive e le associazioni sportive presenti sul territorio a cavallo tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. Il riconoscimento, era stato detto a Ovada a settembre, apre le porte ai Comuni per partecipare tutti insieme ai bandi europei riferiti allo sport. La candidatura dell’Oltregiogo è stata rafforzata dal sostegno delle quattro amministrazioni regionali.

I Comuni coinvolti sono Novi Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Casaleggio Boiro, Francavilla Bisio, Gavi, Mornese, Ovada, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Rocca Grimalda, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera e Voltaggio per la provincia di Alessandria; Masone, Campo Ligure, Busalla, Crocefieschi, Mele, Ronco Scrivia e Rossiglione (Genova), Cerignale (Pavia), Brallo di Pregola, Ottone e Bobbio (Piacenza).

“Con immensa felicità e dopo un lungo e intenso percorso di lavoro – spiegano dal municipio di Arquata Scrivia, comunichiamo che il nostro territorio ha ottenuto il titolo ufficiale di Comunità Europea dello Sport. Un traguardo straordinario che premia la qualità del progetto e la forza della valorizzazione sportiva locale. Si tratta di un risultato di portata nazionale: in tutta Italia sono state riconosciute solo tre Comunità e tra queste figura l’Oltregiogo. Questo prestigioso riconoscimento dimostra come l’impegno costante e la promozione della cultura dello sport siano stati la chiave per imporsi a livello internazionale”. “Dobbiamo essere profondamente orgogliosi di questo risultato”, sottolinea l’amministrazione comunale di Arquata Scrivia: “La comunicazione istituzionale e la consegna del riconoscimento si terranno lunedì 26 ottobre, alle 10,30, a Roma nella sede del CONI. La partecipazione alla cerimonia nella Capitale resta aperta a tutti i rappresentanti del territorio che vorranno condividere questo momento storico. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso. Nei prossimi mesi il territorio organizzerà una grande festa dello sport e dell’incontro. Sarà l’occasione perfetta per celebrare insieme ai cittadini e alle associazioni sportive questo riconoscimento, e per ringraziare pubblicamente le Regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia”.