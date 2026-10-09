Emergenza viabilistica in Val Lemme scongiurata. Dovrebbe partire a giorni il cantiere del ponte di Borgonuovo a Gavi. I lavori, attesi da luglio, dovrebbero durare circa 6 mesi con l’impresa Caruso Costruzioni di Milano, intervento finanziato dalla Provincia con fondi del ministero delle Infrastrutture.
Per tutta la durata del cantiere, con il ponte chiuso, la contemporanea chiusura del guado a monte in caso di piena del Lemme manderebbe in tilt la viabilità in alta Val Lemme, in particolare tra Gavi, Bosio e Parodi Ligure.
Provincia e Comune hanno però stabilito che il sindaco Carlo Massa potrà ordinare la riapertura parziale del ponte di Borgonuovo se il guado dovrà essere chiuso.
In attesa del nuovo ponte che sostituirà il guado, tra le provinciali 170 e 160, finanziato con oltre 4 milioni di euro dal fondi del Terzo valico. Anche questo cantiere dovrebbe partire a breve, assicura il sindaco.