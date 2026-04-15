Truffa via Sms ai danni dei Cittadini

Allarme rosso per la sicurezza dei cittadini! Nelle ultime ore, Gestione Ambiente ha lanciato un SOS urgente in seguito a numerose segnalazioni che denunciano una pericolosa ondata di tentativi di truffa via SMS. I criminali stanno colpendo, fingendosi la società, per estorcere denaro e rubare dati sensibili agli utenti ignari! L’inganno è subdolo e mira a spaventare: i messaggi sms fraudolenti, inviati da numeri non ufficiali come il sospetto 351 3794259, comunicano all’utente presunte gravissime “irregolarità” nel pagamento della Tariffa Rifiuti. All’interno del testo truffaldino viene richiesto di contattare urgentemente numeri a sovrapprezzo (ad esempio l’esoso 895 8009027) o, peggio ancora, di fornire dati personali riservati. Si tratta di una vera e propria trappola per le finanze e la privacy dei cittadini.

Gestione Ambiente è intervenuta con la massima fermezza, chiarendo che tali comunicazioni sono completamente fasulle e totalmente estranee alle procedure ufficiali. La società non utilizza mai messaggi di testo per richiedere contatti telefonici, inserimento di codici o dati sensibili relativi alla Tariffa Rifiuti. L’unico recapito ufficiale per ricevere assistenza e verificare la propria posizione è il Numero Verde 800.085.312 di Gestione Ambiente. La Società invita la popolazione a mantenere la guardia altissima: “Ignorate e cancellate immediatamente tali messaggi. Si raccomanda di non rispondere, di non contattare mai i numeri a pagamento indicati e di non fornire per nessun motivo alcuna informazione personale. Per qualsiasi minimo sospetto o per segnalare ulteriori tentativi di raggiro, i cittadini devono rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali o alle autorità competenti.