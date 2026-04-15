Rock d’autore e solidarietà al Marenco con il tributo a Alberto Radius

Il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure alza il sipario su un viaggio musicale tra i grandi della musica italiana. Venerdì 24 aprile 2026, alle 21.00, sul palcoscenico della città vibreranno le note del rock d’autore per il concerto benefico “Omaggio a Alberto Radius – FormulaRadius”. Inserito nell’ambito della rassegna “Un palcoscenico, infiniti viaggi“, l’evento si configura come un intenso tributo alla carriera dello storico chitarrista e leader della Formula 3. Lo spettacolo è un intenso tributo alla carriera dello storico chitarrista e leader della Formula 3, promettendo un’esperienza “rigorosamente dal vivo” attraverso i suoi successi. Il percorso musicale toccherà non solo il repertorio della Formula 3, ma anche le indimenticabili collaborazioni di Radius con icone della musica italiana come Lucio Battisti e Franco Battiato.

A dare vita a questo viaggio musicale sarà un trio di eccezione: Enrico Bianchi (voce e tastiere), Mauro Culotta (chitarra), Alfredo Vandresi (batteria). L’evento si distingue per il suo importante obiettivo benefico: parte del ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione “Giuseppe Ciliberto per la lotta contro il cancro – ODV”. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Teatro Marenco, il Comune di Novi Ligure e il Marenco Music Festival, con il sostegno di SIAE e di numerosi partner istituzionali e privati del territorio.

Info: [email protected] – www.teatroromualdomarenco.it