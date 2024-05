La lista “Tutti insieme per Bosio” si presenterà ai cittadini domani sera, 26 maggio, alle 21, nel salone parrocchiale di Bosio in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Una squadra nata intorno all’associazione Amici dell’Acquedotto di Bosio, creata, quest’ultima, per chiedere modifiche al progetto di potenziamento dell’acquedotto proposto dalla Comuni Riuniti Belforte Monferrato e approvato dall’attuale amministrazione, duramente contestata. Questo nonostante il 72% dell’acqua della sorgente Friscellanea sarebbe finito ad altri Comuni limitrofi mentre a Bosio sarebbe rimasto solo il 28%. Nel programma della lista, guidata da Domenico Franco Merlo, 68 anni, dirigente sanitario in pensione, oltre a numerosi altri punti è scritto, a proposito dell’acquedotto, che “l’amministrazione deve garantire che l’approvvigionamento idrico sia sempre adeguato alle esigenze dei bosiesi“.