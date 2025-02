“Si informa che Poste Italiane ha comunicato che la data di riapertura dell’Ufficio Postale di Serravalle Scrivia è stata posticipata al giorno 4 marzo 2025 a causa di un ritardo nella fornitura dei materiali“. Lo scrive il Comune di Serravalle su Facebook e sul portale internet. La possibile riapertura per domani, 14 febbraio, annunciata da Poste Italiane, è stata quindi nuovamente rinviata. Si tratta dell’ennesima proroga per lo sportello serravallese, chiuso da ottobre, con i relativi disagi per i cittadini.