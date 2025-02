Il parroco anticamorra di Scampia a Novi per il Progetto Legalità

A Scampia, quartiere “difficile” di Napoli, è parroco e ha fondato un’associazione che vuole diffondere solidarietà e legalità. Don Aniello Manganiello sarà a Novi Ligure martedì 18 febbraio, alle 20,45, nella Biblioteca Civica, ospite del secondo appuntamento del 2025 con il Progetto Legalità. Don Aniello è noto per il suo impegno nella lotta contro la camorra. Nato nel 1953 a Camposano, in provincia di Napoli, è entrato nella Congregazione dei Servi della Carità (Opera Don Guanella) e, dai primi anni Novanta fino al settembre 2010, ha servito come parroco presso la chiesa di Santa Maria della Provvidenza a Scampia, un quartiere periferico di Napoli noto per le sue problematiche sociali e criminali.

Durante il suo ministero a Scampia, Don Manganiello si è distinto per il coraggioso contrasto alla criminalità organizzata, opponendosi fermamente alle attività dei clan locali e promuovendo iniziative a favore dei giovani e delle persone emarginate. Ha fondato l’associazione “Ultimi. Associazione di Legalità. ODV”, con l’obiettivo di diffondere i valori della legalità e della solidarietà, offrendo alternative concrete ai giovani a rischio di coinvolgimento in attività criminali.

Nel 2011, insieme al giornalista Andrea Manzi, ha pubblicato il libro “Gesù è più forte della

camorra”, in cui racconta la sua esperienza pastorale a Scampia e la sua lotta quotidiana contro la camorra. Dopo un periodo trascorso a Roma, nel 2020 è tornato a Napoli per continuare il suo impegno a favore della comunità di Scampia.

Come consuetudine, l’ospite del progetto Legalità (giunto alla sua 5^ edizione) incontrerà prima i cittadini, e la mattinata successiva gli studenti dell’istituto Ciampini Boccardo presso il Teatro Giacometti. L’appuntamento con gli studenti sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto al link: . L’appuntamento con gli studenti sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto al link: https://www.youtube.com/watch?v=B4dXcG-_oCM

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’incontro è promosso dal presidio novese di Libera e patrocinato dal Comune di Novi Ligure, con il contributo di ICS Onlus. Il progetto vede la partecipazione di associazioni impegnate nella promozione della legalità e della giustizia sociale, tra cui, Fondazione Social, Parcival e si inserisce nel Progetto Legalità portato avanti dall’Itis Ciampini Boccardo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “E!stateLiberi! 2024-2025: sentieri di legalità” che ha ricevuto il sostegno da parte della Fondazione Social. L’incontro è patrocinato dal comune di Novi Ligure, e supportato dall’associazione Parcival che gestisce Cascina Saetta a Bosco Marengo, il primo bene confiscato alla mafia e restituito all’uso sociale della Provincia di Alessandria.