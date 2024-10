Val Borbera. Una frana isola la frazione Volpara.

Una frana ha isolato l’abitato di Volpara, frazione di Albera Ligure, posto a circa 1000 metri sul livello del mare. Le piogge incessanti dei giorni scorsi hanno causato importanti smottamenti che ieri pomeriggio si sono riversati sulla strada comunale a circa un chilometro dal paese.

“In un primo tempo –spiega i sindaco Renato Lovotti, – pensavamo di poter riaprire un varco almeno per far transitare eventuali soccorsi, ma ci siamo resi conto che più toglievamo detriti altrettanti ne cadevano a valle. Ho fatto un ordinanza, pubblicata all’albo pretorio del Comune, di “frazione isolata”. Abbiamo immediatamente informato le autorità competenti che hanno promesso di intervenire domattina”.

“Purtroppo – conclude il sindaco – la frana è caduta proprio in questi giorni in prossimità delle festività di Ognissanti, periodo dell’anno che vede il ritorno di tanti valborberini che vengono in Valle a commemorare i propri cari defunti.”

Il disagio coinvolge circa 20 persone che vivono stabilmente a Volpara. Il Sindaco confida che in tempi brevi la situazione si possa risolvere.