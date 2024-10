Raccolta rifiuti: Novi Ligure all’80% di differenziata nel 2023

Il Comune di Novi Ligure rende noti i dati regionali di dettaglio, riferiti al 2023, sui rifiuti

urbani e sulle attività di raccolta, smaltimento e recupero. Informazioni interessanti

per chi deve sviluppare politiche ambientali, ma che hanno anche un riscontro

pratico per i cittadini, in quanto i consorzi che non hanno raggiunto gli obiettivi di

contenimento dei rifiuti indifferenziati sono penalizzati con sanzioni economiche.

“In provincia di Alessandria – spiega l’Assessore all’Ambiente Gian Filippo Casanova

– risultano virtuosi e quindi non penalizzati il nostro Consorzio Novese, Tortonese,

Acquese e Ovadese e il Consorzio Casalese, mentre il Consorzio di Bacino

Alessandrino, che ha un sistema di raccolta in gran parte non ancora passato al

porta a porta, si vede penalizzato con una sanzione di 42.764 euro. La più alta in

tutto il Piemonte dopo quella di Torino, che ha però quasi 900 mila abitanti”.

Il consorzio di Novi ha raggiunto la quota di 107 kg pro capite di indifferenziato,

ben al disotto della soglia da non superare fissata a 158 kg.

Il rapporto regionale fornisce anche dettagli per ciascun Comune. A Novi sono state

raccolte in totale 11.480 tonnellate di rifiuti, di cui più di 9 mila differenziate

e circa2 mila indifferenziate. In città, quindi, la percentuale di raccolta differenziata è di circal’80 per cento dei rifiuti raccolti. Tra i centri zona fanno meglio di noi Tortona (con l’82,48%) e Ovada (83,93%), che non a caso sono passati prima di Novi al porta a porta e alla tariffa puntuale.

“Il nostro Comune – continua Casanova – ha tentennato a lungo prima di imboccare

la strada del porta a porta e della tariffa puntuale, ma ora i risultati si vedono. Al di

là di fenomeni incresciosi, ma oggettivamente contenuti, e al di là delle polemiche

politiche, questi problemi devono essere affrontati leggendo i numeri. E i numeri

non lasciano dubbi”. Tra i numeri analizzati dall’Assessore spiccano, ad esempio, le

614 tonnellate di rifiuti che provengono dalla pulizia e dallo spazzamento delle

strade, così come la raccolta di 1.001 tonnellate di vetro, 1.568 di carta e cartone,

1.415 di plastica e lattine. In un anno, sono state 428 le tonnellate di rifiuti

ingombranti ritirati davanti a casa o portati al centro di raccolta. La quantità di

indifferenziato prodotto da ogni cittadino novese è di 87 chilogrammi all’anno, dato inferiore anche a quello del consorzio nel suo complesso.

Molto soddisfatto anche il Sindaco, Rocchino Muliere: “Questi risultati confermano

che una buona raccolta differenziata dei rifiuti urbani è una politica che “paga”.

Credo che il percorso virtuoso intrapreso dalla nostra città – sottolinea il Sindaco –

si possa attribuire sia al metodo adottato che al senso civico dimostrato dalla

grande maggioranza dei cittadini. Intendiamo proseguire su questa strada

cercando di migliorare ulteriormente il servizio e aumentando il controllo del

territorio per sanzionare i comportamenti di chi non rispetta le regole”.