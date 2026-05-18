I pilomat di via Mameli tra Vico Confranternite e Vico Portino, danneggiati un anno fa, saranno riparati adesso. Lo prevede la determina con la quale il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Gavi, Pier Paolo Bagnasco, ha incaricato una ditta per intervenire sull’impianto.

I pilomat lungo la strada principale del centro storico sono stati installati nel marzo del 2024 nell’ambito della riqualificazione di via Mameli, costata circa 440mila euro di fondi ottenuti dal ministero dell’Interno, intervento che ha previsto il rifacimento del porfido e l’installazione delle barriere a protezione dei pedoni con l’obiettivo di ridurre il più possibile il transito dei mezzi pesanti nel centro storico. I pilomat dovrebbero servire a pedonalizzare la strada ma finora i problemi non sono mancati, a cominciare dalla gestione, manuale anziché automatica.

Una prima modifica, nell’ottobre del 2024, ha riguardato proprio le barriere laterali: da fisse sono diventate mobili per consentire il transito degli spartineve in caso di nevicate e lo svolgimento di eventi.

Nel gennaio del 2025 è emerso che i pilomat erano bloccati da settimane per un guasto: era stata necessaria la sostituzione di un componente elettronico.

Ora emerge che il 22 giugno dello scorso anno un’auto aveva danneggiato i pilomat all’incrocio tra con Vico Confranternite e Vico Portino. Un danno stimato in 7500 euro ma che la compagnia di assicurazione della persona alla guida della macchina aveva ritenuto eccessivo e non dettagliato. Dopo mesi, l’installatore dei pilomat ha rivisto il preventivo del danno in circa 4300 euro e ora si è arrivati all’affidamento dei lavori, assegnati alla Rp Impianti di Valenza.