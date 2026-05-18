Non erano atti vandalici causati da qualcuno dall’interno degli edifici ma, secondo i carabinieri, veri e propri colpi di arma da fuoco sparati contro il municipio e la scuola elementare di Stazzano nelle settimane scorse.

I militari, grazie alle telecamere della videosorveglianza, hanno arrestato un ragazzo di 19 anni. Insieme ad altri due giovani, la sera in cui è avvenuto l’episodio era stato visto allontanarsi dalla piazza mentre teneva in mano una pistola. Dopo aver identificato il 19enne, nella sua abitazione i carabinieri di Serravalle Scrivia e di Novi Ligure hanno trovato un’arma da fuoco calibro 7,65, secondo i militari la stessa utilizzata la sera in cui sono stati esplosi gli spari.

La pistola, ancora carica, è stata sequestrata in attesa della perizia balistica. Sarebbe stata rubata cinque anni fa ad Ancora. Il giovane accusato di aver sparato è finito agli arresti, denunciati a piede liberi gli altri due ragazzi che erano con lui la sera in cui sono avvenuti i fatti.

Alle indagini hanno contribuito i carabinieri della Sezione investigativa scientifica di Alessandria, che avevano rinvenuto sette bossoli e tre proietti inesplosi.