A Novi “Il libro sul comodino”del sindaco Rocchino Muliere.

Si terrà giovedì 21 dicembre alle 18,30 nell’Auditorium del Centro Culturale Capurro, Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi 66) l’ultimo appuntamento dell’anno de “Il libro sul comodino”, l’iniziativa culturale, realizzata in collaborazione con la Biblioteca, dove, mensilmente si sono succeduti personaggi novesi invitati a parlare del loro libro del cuore senza nominarlo.

Questa volta l’ospite con cui Daria Ubaldeschi dialogherà è un punto di riferimento per la comunità cittadina, colui che la rappresenta nel suo grado più alto: il sindaco Rocchino Muliere. Impegnato in campo politico fin da giovanissimo, è stato consigliere comunale ad Alessandria e a Novi, consigliere provinciale, assessore a Novi negli anni Novanta, consigliere regionale dal 2000 al 2014, presidente della provincia di Alessandria ed è stato eletto sindaco di Novi per due volte. Oltre alla politica, un’altra sua passione è lo sport che lo ha visto partecipare due volte, nel 2015 e nel 2019, alla maratona di New York, concludendola in 7 ore e 9 minuti.

Ama anche andare per funghi…quando riesce a trovare il tempo per farlo. Ma qual è il suo libro del cuore? Lo scopriremo nell’appuntamento di giovedì 21 dicembre.

L’iniziativa è nata dalla scrittrice e psicoterapeuta Daria Ubaldeschi e da un gruppo composto da Andrea Vignoli, Benedetta De Paolis, Elena D’Elia, Giada Incardona e Graziella Gaballo.