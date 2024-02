Al Forte di Gavi va in scena il territorio romantico.

In occasione della festa degli innamorati, da mercoledì 14 febbraio a domenica 3 marzo, il Forte di Gavi propone “Il territorio romantico si mostra”, un’esposizione di opere di street art provenienti dalla call nazionale Corto circuito Creativo. Le opere vengono stampate su T-shirt, creando un affascinante connubio tra l’antico e l’arte moderna e durante il finissage, in programma per il 3 marzo, un’asta benefica delle T-shirt di street art consente di collezionarle, indossarle e diffondere il messaggio ispiratore del ‘territorio romantico’. La mostra, promossa dalla Direzione regionale Musei Piemonte e dal Distretto del Novese, si inserisce infatti nell’ambito di un progetto più ampio che, per San Valentino, intende celebrare il romanticismo nel territorio del Basso Piemonte e include anche l’iniziativa ‘Panchine di San Valentino’. Giunta alla terza edizione, quest’ultima trasforma sessanta panchine in opere d’arte adornate con cuori di ogni forma e dimensione, dando vita a un suggestivo circuito capace di svelare scorci inediti ai visitatori. Inoltre, ogni panchina diventa parte di un coinvolgente gioco: attraverso l’app Visit Distretto del Novese, i visitatori possono collezionare cuori digitali e un premio attende chi avrà visto più panchine e accumulato un maggior numero di cuori.

Foto:Direzione regionale Musei Piemonte