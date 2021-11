Sarà stasera, 25 novembre, il primo appuntamento organizzato dal circolo di lettura Aldébaran di Gavi. Alle 21, nella sede dell’associazione Fuoriclasse, in piazza Dante, il circolo ospita Massimo Angelini, direttore editoriale della casa editrice Pentàgora e la coordinatrice editoriale Esther Weber, protagonisti dell’evento dal titolo “Come nasce un libro – incontro con una casa editrice”. “Due ospiti – spiegano dal circolo gaviese – che vivono a stretto contatto con i libri e verranno a raccontarci il loro lavoro. Cosa c’è dietro la gestazione e la nascita di un libro? Come ci si può (e come non ci si dovrebbe) proporre a una casa editrice?”. La serata sarà l’occasione per conoscere il lavoro dell’editor/editrix e per riflettere sull’andamento del mercato libraio.

Aldebaran ricorda che il numero di posti è limitato ed è obbligatoria la prenotazione al numero 320/4845465 con un messaggio WhatsApp. Necessario il Green pass.