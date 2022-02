App Meteo 3R. Il meteo del Piemonte, della Valle D’Aosta e della Liguria a portata di click.

Una vacanza al mare o in montagna senza sorprese, o più semplicemente vogliamo sapere che tempo farà nel territorio del Nord-Ovest. Semplice, con la nuova applicazione Meteo 3R, frutto della collaborazione tra le Regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che mette a disposizione dati meteorologici in tempo reale basati su una rete composta da oltre 650 stazioni di rilevamento e fornisce previsioni elaborate e validate da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici. L’applicazione pubblica anche allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle condizioni climatiche.

Un lavoro portato avanti insieme ai Centri funzionali e strutture tecniche della Valle d’Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria nell’ambito dei progetti RISK-COM e RISK-ACT – Creazione di una rete di siti pilota transfrontalieri, del Piano Integrato TEMatico RISK, l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa congiunta svoltasi nella sede delle tre Regioni.

“ È in qualche modo un “unicum” nel panorama nazionale, – spiega Presidente della Valle d’Aosta Erik Lavevaz, che ha presentato oggi questo progetto – uno strumento creato per accogliere dati e previsioni anche di altre regioni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto, indispensabile per una regione come la Valle d’Aosta, il cui obiettivo è quello di garantire un’informazione continua e dettagliata affinché la fruizione del territorio valdostano, dal fondovalle alle quote più alte, possa avvenire con la giusta consapevolezza delle condizioni meteorologiche e ambientali”.

“L’APP Meteo 3R ha un livello di affidabilità decisamente superiore alle normali applicazioni. – Hanno commentato gli Assessori della Regione Piemonte alla Protezione civile e Difesa del suolo Marco Gabusi e all’Innovazione e Ambiente Matteo Marnati – Rappresenta una ‘best practice’ innovativa che unisce le competenze di tre Regioni particolarmente sensibili agli eventi meteorologici e che ha tutte le carte in regola per diventare lo standard di riferimento a livello nazionale. APP Meteo 3R, inoltre, concorre alla difesa del suolo, poiché con la pubblicazione delle allerte ufficiali aiuta i cittadini ad essere maggiormente consapevoli del rischio e a gestire i comportamenti in modo da proteggere loro stessi e il territorio in cui si trovano”.

“Oggi facciamo un importante passo avanti sul fronte della fruizione delle previsioni meteo e delle allerte – ha detto l’Assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – Per la prima volta a livello nazionale viene attivata congiuntamente una app meteo da parte di tre Regioni,. Attraverso i cellulari e i pc rendiamo disponibili gratuitamente in un unico visualizzatore i dati dei rispettivi Centri funzionali e le previsioni ufficiali elaborate dai tecnici. Questo è un ulteriore step che si inquadra nel tentativo di rendere la Protezione civile sempre più vicina alle esigenze della popolazione. È l’inizio di una collaborazione più ampia del Nord-Ovest che potrà accogliere altre adesioni a partire da oggi”.

L’applicazione è disponibile sulle seguenti piattaforme: per pc e desktop sul sito www.meteo3R.it , per smartphone e tablet Android sul canale Google Play – per smartphone e tablet Apple sul canale iTunes Apple