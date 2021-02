Bebo Storti ospite del talk show “La valigia dell’artista”

L’attore Bebo Storti è il nuovo ospite de “La valigia dell’artista”, il talk show online creato dal Teatro della Juta di Arquata Scrivia. La puntata andrà in onda venerdì 19 febbraio alle 21 sulla pagina Facebook del Teatro della Juta e in replica lunedì 22 febbraio alle 21 su Radio Gold TV (canale 654 del digitale terrestre).

L’esuberante Bebo Storti, seguendo le linee del programma, racconterà la sua vita e la sua carriera attraverso tre oggetti per lui significativi, svelerà in anteprima alcuni dettagli del nuovo spettacolo in collaborazione con il Teatro della Juta. Sarà intrattenuto da Pietro Acerbi della Community del Teatro della Juta, dall’ospite a chilometri zero Davide Fabbrocino, e dall’ospite musicale Pier Luigi Pasino (anche attore di Carrozzeria Orfeo).

Alberto Storti, detto Bebo, è un attore teatrale e cinematografico che ha trovato il successo con i programmi televisivi “Su la testa!” e “Mai dire Gol” dove interpretava personaggi come Il conte Uguccione, Thomas Prostata e Adelmo Stecchetti. Nel 2002 inizia la sua collaborazione con il Teatro dell’Elfo con il monologo drammatico “Mai morti” scritto e diretto da Renato Sarti.

La trasmissione, creata con l’intento di preservare e rinforzare la rete di rapporti con il pubblico durante l’emergenza Coronavirus, è realizzata nell’ambito del progetto “Accademia della Juta – Nuove Trame Artistiche”, in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia e il Comune di Gavi e con il contributo della Fondazione SociAL e della Compagnia di San Paolo.