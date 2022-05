“Bikila”: l’emozione corre sul palco del Teatro Civico di Gavi.

“Bikila” è la nuova produzione del Teatro della Juta,che andrà in scena al Teatro Civico di Gavi sabato 7 Maggio alle 21.

Il testo, nato da un’idea di Davide Ravan, scritto e diretto da Luca Zilovich, racconta la storia di Abebe Bikila, il maratoneta etiope che segnò la storia della maratona. A rivelare la sua impresa è l’attore Davide Fabbrocino.

Roma, 10 settembre 1960. Un uomo corre a piedi nudi tra le strade della capitale italiana. Corre per 42 chilometri e 195 metri. Agli spettatori presenti lungo il percorso è subito chiaro di assistere a un’impresa che entrerà nella storia delle Olimpiadi. Sanno già che quella medaglia d’oro sarà ricordata per sempre. Ma quell’uomo scalzo non sta correndo solo una maratona.

Abebe Bikila, sta vincendo la prima medaglia d’oro olimpica della storia dello sport africano. In una delle città simbolo del colonialismo europeo. Quel ragazzo non sta solo vincendo una gara, sta correndo per il riscatto di un intero continente. Il monologo racconta da osservatore esterno la vita di Abebe Bikila, guidando lo spettatore attraverso le affollate vie romane del boom economico e le strade di un’Addis Abeba che tentava di risollevarsi dopo gli anni dell’occupazione italiana. L’esercito italiano in Etiopia non è andato in gita. Ma per una rapina a mano armata su vasta scala. E la crudeltà dell’atto ha toccato tutti i punti più bassi, dalle esecuzioni sommarie all’impiego di gas tossici, per altro proibiti già da molto tempo.

Davide Fabbrocino, attore, animatore ed intrattenitore ha studiato teatro con la scuola d’arte drammatica “I Pochi” di Alessandria nel 2007. Ha collaborato con Alessandro Damerini del “Teatro della Tosse” di Genova, Matteo Monforte, Francesco Suardi, Filippo Dionisi, Alberto Salvi e si è avvicinato al cabaret con il laboratorio artistico di “Zelig” nel 2014 sotto la guida di Carlo Turati. Arriva in finale al “Festival del Cabaret Emergente” di Modena nel 2016, in semifinale alla trasmissione “Eccezionale Veramente” in onda su LA7, e nel 2019 vince il premio Buarnè “La Vita dell’Attore” conferito l’anno precedente a Bebo Storti.

La stagione “Re-Match” è organizzata dall’associazione culturale “Commedia Community”, in collaborazione con il collettivo teatrale “Officine Gorilla” il Comune di Arquata Scrivia ed il contributo del Comune di Gavi, Fondazione CRT e Regione Piemonte, è un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo.