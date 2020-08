Cabella Ligure: dal Governo 5.000 euro per l’acquisto di nuovi libri

Cabella Ligure è assegnataria di un contributo di 5 mila euro per arricchire il patrimonio librario della Biblioteca comunale “Cesarina Scarsi”.

Il finanziamento, che per tutta Italia ammonta a 30 milioni di euro, è stato concesso dalla Direzione Generale Biblioteche del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e attinge al Decreto Rilancio per contrastare la crisi dovuta all’emergenza da Covid-19, in cui rientrano, tra le altre, misure di sostegno a favore del settore editoriale, imprese e istituzioni culturali.

“Grazie al decreto di Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, – spiega il sindaco del comune valborberino, Roberta Daglio – abbiamo presentato a luglio scorso, la richiesta per ricevere il finanziamento per integrare il patrimonio librario della nostra biblioteca comunale. Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo contributo che ci permetterà di arricchire la nostra biblioteca, attualmente gestita dall’Associazione Roba da Streije, con nuovi volumi destinati ad adulti e ragazzi, con particolare attenzione alle pubblicazioni relative alla storia e al patrimonio naturalistico del nostro territorio”.

Sono molte le biblioteche del territorio hanno chiesto e ottenuto il contributo. Le risorse sono assegnate alle biblioteche sulla base del patrimonio librario già esistente.

2.143 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 5.000 per quelle comprese tra i 5mila e i 20mila volumi; 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Hanno ricevuto 2.143 euro: Biblioteca Vittoria Passoni Grossi di Borghetto Borbera; Biblioteca Comunale di Mornese; Nuovo Circolo Ilva Società Cooperativa di Novi Ligure; Biblioteca “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato.

Oltre a Cabella Ligure sono stati assegnati 5000 euro a: Biblioteca “Gaetano Poggi di Arquata Scrivia; Biblioteca Civica di Basaluzzo; Biblioteca Comunale “Brizzolesi” Capriata d’Orba; Biblioteca Comunale di Casalnoceto; Biblioteca “Angelo Soldini” Castelnuovo Scrivia”; Biblioteca Civica di Castelletto d’Orba; Biblioteca Comunale di Francavilla Bisio; Biblioteca “Eugenio Arecco” Pasturana; Biblioteca Comunale Caterina De Marco Pozzolo Formigaro; Biblioteca Comunale “A.Pesce” Predosa; Biblioteca Comunale Silvano d’Orba; Biblioteca Comunale Stazzano; Biblioteca Civica di Voltaggio.

Il finanziamento di 10.000 euro è stato assegnato a: Biblioteca Civica Novi Ligure; Biblioteca Civica “Coniugi Ighina Ovada; Biblioteca “Roberto Allegri” Serravalle Scrivia e Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” Tortona .

(La foto in Biblioteca a Cabella Ligure è stata scattata lo scorso anno, quindi in pre Covid da Massimo Sorlino)