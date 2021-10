Vigili del fuoco e carabinieri oggi, 1° ottobre, sono nuovamente alla ricerca di Angelo Casarini, il 79enne scomparso dal tardo pomeriggio dell’11 settembre a Carrosio. Affetto da demenza senile, l’ex finanziare che vive in via Cavalieri di Vittorio Veneto con la compagna sembra essere sparito nel nulla: per quattro giorni è stato cercato da decine di persone in un raggio di parecchi chilometri in Val Lemme e anche nelle stazioni di Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia e Novi Ligure, senza successo.

Il 15 settembre le ricerche erano state chiuse anche se alcuni volontari avevano continuato l’attività in particolare lungo il corso del Lemme. Oggi, come ha fatto sapere il Comune, d’intesa con la prefettura i vigili del fuoco di Alessandria e i carabinieri di Voltaggio faranno un ulteriore tentativo insieme ai volontari che si presenteranno nelle prime ore della giornata nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale.