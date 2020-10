E’ delle Girls valborberine il primo derby della stagione

Dopo quasi un mese di stop le ragazze del Borghetto tornano in campo e lo fanno con il primo derby della stagione contro le matricole del Quattordio.

Sulla carta l’incontro non avrebbe dovuto presentare un ostacolo serio per le Valborberine, ma rimaneva l ‘incognita di dover affrontare una gara praticamente senza allenamento e con assenze pesanti per l’economia del gioco delle ragazze di mr Bisio.

Primi minuti di smarrimento e un po’ di confusione, ma con il passar del tempo le Girls riprendono sicurezza e al 30mo giungono al gol con bomber Pozzato. Il Borghetto potrebbe raddoppiare più volte, sempre con Pozzato e Roncoli, ma i loro tiri finiscono a lato della porta Alessandrina.

Nella ripresa al 60mo Licciardo colpisce il palo inerno e il pallone si ferma su la riga di porta, ben appostata è ancora Pozzato a ribadire in rete per lo 0-2.

Al 70mo mette fine alle ostilità Pedemonte che, con un poderoso tiro da fuori area sigla la terza rete e sancisce la fine della gara.

A fine gara mister Bisio ha parole di ringraziamento per tutte le sue ragazze che nonostante il lungo periodo di stop hanno disputato una pregevole gara.

Ora ai campionati dilettanti aspetta nuovamente un periodo di fermo, cercando di capire come proseguire l attività. Coronavirus permettendo.