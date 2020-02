Le Girls pareggiano a Collegno con la squadra di casa

Ottima gara delle valborberine a Collegno, gara che ha potuto essere giocata nonostante il blocco delle attività sportive che comprendeva fortunatamente solo Torino città e non la sua provincia.

Detto questo passiamo alla partita, bella giocata bene da entrambe le compagini, il Borghetto voleva dimostrare quanto fosse stato bugiardo il risultato dell’andata quando le torinesi, con un tiro in porta avevano fatta loro l’intera posta e il Luserna era alla ricerca della sua ennesima vittoria. Del resto è l’unica squadra del campionato di eccellenza a non aver subito né pareggi e neppure sconfitte.

La gara non ha avuto emozioni per tiri in porta, ma è stata bella per come si è giocata , senza errori , con un ottimo calcio a dimostrazione che quando questo sport viene praticato tra compagini di livello risulta piacevole ed è giusto che abbia i suoi spazi nel panorama delle manifestazioni calcistiche.

Da evidenziare la traversa colpita dalle padrone di casa al 32mo direttamente da punizione, ma Fossati sembrava ben piazzata rispetto al tiro per evitare il gol, e nella ripresa il bel colpo di testa di Roncoli salvato in calcio d’angolo dal portiere Torinese, un giusto pareggio per occasioni e per gioco svolto, un pari che non cambia nulla in chiave play off , che vede le valborberine matematicamente qualificate, ma serve molto per il morale del Club di Borghetto, domenica prossima il Borghetto sarà impegnata ad Arquata con l ‘area Calcio di Alba , se non ci saranno sospensioni causa coronavirus.