Le Girls non vincono, ma la partita è comunque bella

Sconfitta casalinga per il Borghetto nella prima partita dopo la sosta natalizia. In realtà le Girls valborberine hanno giocato una bella gara contro le temute avversarie del Carrara, la formazione torinese che ha aspirazioni di salire di categoria, le ragazze di Mr Bisio hanno giocato alla pari, mettendo spesso in difficoltà le più quotate avversarie e solo la mancanza di un pizzico di precisione, non ha permesso alle valborberine di uscire indenni dall’incontro. Alla vigilia si temeva che la lunga pausa e, l’ormai sicurezza matematica di partecipare ai play off , potesse influire negativamente sull’ incontro, così non è stato, la partita anche se giocata prevalentemente al centrocampo è stata piacevole con buone trame di gioco da entrambe le compagini.

Borghetto subito in avanti e al 10mo con Roncoli ben smarcata in area, praticamente sola davanti al portiere, calcia al volo, ma il tiro sorvola di poco la traversa. Al 16mo Abbondi ben servita da Porrata ci prova da fuori area, ma il tiro smorzato da un difensore arriva senza pericoli tra le braccia del portiere torinese. Alla mezz’ora sono le attaccanti ospiti a farsi vedere, e nell’unico vero loro affondo del primo tempo, realizzano la rete dello 0-1, sempre il Carrara potrebbe raddoppiare al 40mo con il bel tiro del centravanti, che però esce di un soffio sopra la traversa. La ripresa vede ancora le ospiti più incisive ma, la difesa delle padrone di casa, ben dirette dall’ottima ed esperta Bellone, non lascia più spazi anzi passato il primo quarto d ‘ora si vede solo il Borghetto che in più occasioni avrebbe l’opportunità di pareggiare. L ‘occasione più ghiotta arriva sui piedi di Abbondi all’ 85mo, lei calcia bene, ma il portiere del Carrara compie un autentico miracolo togliendo praticamente il pallone dall’incrocio; al 92mo punizione di Bellone calibrata per la testa di Abbondi che da favorevole posizione pizzica appena la palla che si perde sul fondo.

Domenica prossima il campionato è fermo per permettere alla categoria di giocare il turno di ritorno di Coppa Italia, le Girls sono chiamate nella prova casalinga contro l’Area Calcio di Alba, per qualificarsi devono ribaltare il 3-1 subito a settembre, impresa non impossibile se il Borghetto è quello visto ieri.