Un altro autore genovese, dopo Paolo Milone, ospite del circolo letterario Aldébaran! di Gavi. Stasera, 15 settembre, alle 21, nei locali dell’associazione Fuoriclasse, in piazza Dante, è in programma una serata con Claudio Pozzani, poeta di fama mondiale nonché fondatore e direttore del Festival Internazionale di poesia di Genova, considerato uno dei più importanti a livello mondiale. A Gavi Pozzani non parlerà di poesia ma di narrativa con il suo ultimo romanzo, edito da La nave di Teseo e intitolato “Confessioni di un misantropo”. Con lui la giornalista e saggista Barbara Garassino.

Il romanzo è ambientato nel futuro e ha come protagonista Athos Rossini, ex artista, giornalista, terrorista ed ergastolano, arrivato alla bella età di 103 anni. Sapendo di avere ancora pochi anni di vita a causa di un male incurabile, decide di pubblicare un memoriale con sconvolgenti rivelazioni sui vertici politici ed economici, scatenando un terremoto che getta il paese nella guerra civile. Questo dopo avere rilasciato un’intervista nella quale ha difeso la propria rivoluzione, molto progressista ma che è arrivata all’eliminazione fisica degli oppositori interni. Nel romanzo di Pozzani il politicamente corretto viene fatto a pezzi grazie a un personaggio incredibile e incendiario. Gradita la prenotazione alla serata (320/4845465). Ingresso gratuito.