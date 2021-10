Ci sono i fondi per rifare anche gli ultimi 120 metri del ponte di Vocemola a due corsie. La Regione ha annunciato l’arrivo di 1,9 milioni di euro di fondi europei del Pnrr, soldi che, sommati al milione di euro previsto per Arquata dal Progetto condiviso del Terzo valico, consentiranno di rifare gli ultimi 120 metri del ponte come avvenuto nel 2016 per gli altri 280 metri. Cinque anni fa vennero spesi 2,5 milioni di euro, finanziati con un mutuo del Comune e con fondi regionali per 600 mila euro. La parte del ponte verso Vocemola rimase com’era, una sola corsia con limitazioni di peso. Senza i soldi del Pnrr questo tratto sarebbe stato solo messo in sicurezza e allargato ma non a due corsie. Ora quindi il Comune potrà procedere con l’adeguamento sismico e idraulico eseguito nel primo tratto.