In occasione della Festa Patronale di San Martino, la chiesa parrocchiale di Serravalle Scrivia sabato 12 novembre, dopo la funzione religiosa officiata dal parroco don Francesco Larocca, ha ospitato la cerimonia per la festa per gli anniversari di matrimonio di tante coppie di sposi, giovani e non, alla presenza di tanti amici e famigliari. (Foto Gianni Torchia)