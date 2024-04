Con immenso rammarico abbiamo dovuto constatare che anche nei giorni pasquali che dovrebbero essere giornate di serenità ed allegria, gli attacchi di violenza contro persone che dedicano il propio tempo cercando di alleviare le sofferenze altrui non si fermano.

Ieri lunedì di pasquetta un equipaggio del nostro comitato intervenuto lungo le sponde del torrente Borbera per una chiamata di soccorso è stato aggredito a calci e pugni da una compagnia di ragazzi e ragazze che non sapevano come passare il propio tempo, i due militi in servizio sono stati portati in ospedale per le contusioni riportate.

INSISTIAMO NELLA CAMPAGNA IO NON SONO UN BERSAGLIO.

A SONIA E FABIO VA LA NOSTRA VICINANZA AUGURANDO LORO UNA PRONTA GUARIGIONE ❤️