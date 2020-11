L’ultimo saluto al pasticciere Dante Zuccarelli

Si celebrano oggi, martedì 10 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo, i funerali di Dante Zuccarelli, 73 anni, titolare dell’omonima pasticceria in piazza Duomo, morto domenica 8 novembre per malattia.

Aveva iniziato l’attività negli anni ‘70, quando aveva aperto la sua prima pasticceria in via Emilia nord, fra via Carlo Varese e via Pellizza da Volpedo. Il suo laboratorio sfornava i gustosi pasticcini e i fragranti baci di dama che ben presto lo hanno fatto apprezzare come una delle migliori pasticcerie della città.

Sono tantissimi i tortonesi che ricordano i suoi modi sempre allegri, il suo sorriso gioviale, la battuta sempre pronta, la generosità e la gentilezza. La notizia della sua morte ha suscitato vasto cordoglio in città e nel Tortonese.

Lascia la moglie Carla e i figli Katia e Massimiliano con le rispettive famiglie.