Novi Ligure. Ecco gli eventi del fine settimana organizzati in città.

Sono vari gli eventi organizzati per il prossimo fine settimana a Novi Ligure, che denotano un deciso ritorno alla normalità.

Si inizia sabato 26 febbraio con il tradizionale appuntamento mensile di Novantico, il gran mercato del Piccolo antiquariato allestito lungo le vie del centro storico.

Domenica 27 febbraio, torna in città il prestigioso Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi che si terrà in via Pietro Isola, nell’ex Piazzale delle Corriere con orario continuato dalle 8 alle 19. Si tratta di un evento molto atteso, non a caso si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” come di una “eccellenza italiana” ed un vero e proprio “fenomeno di costume”, ormai noto anche oltre i confini nazionali. Sui grandi banchi di vendita è possibile, infatti, trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento in genere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina. Il mercato si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli sanitari.

Domenica pomeriggio, la Chiesa della Collegiata sarà aperta per visite guidate dalle ore 15 alle 17 (inizio ultima visita, che si concluderà alle 17.30). Le volontarie e i volontari diocesani e le studentesse e gli studenti del Turistico “Ciampini – Boccardo” vi danno appuntamento per raccontarvi storia, arte e bellezza di questa chiesa, nel cuore del centro storico di Novi Ligure, con visite ogni 30 minuti. Data la capienza dell’edificio sacro non occorre prenotazione, ma sono richiesti greenpass base e mascherina.

Sempre domenica 27 febbraio alle 17 al Teatro Marenco di via Girardengo andrà in scena la fiaba “La Gabbianella e il Gatto” di Federica Sassaroli, uno spettacolo inserito nella rassegna teatrale “La domenica dei Bambini”, dedicata ai bimbi dai 3 ai 14 anni (per prenotazioni: whatsapp 3920449404, oppure telefono 0143772230 – 0143772266).

Questo fine settimana sarà ancora possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Pernigotti e sarà anche l’ultimo dedicato alle 35 postazioni romantiche dislocate in tutto il Distretto del Novese tra cui Novi Ligure. Una volta scattata la foto si potrà condividere sui social “taggando” il Distretto del Novese e usando gli hashtag #VisitDn, #ilterritorioromantico e il #nomedelcomune riportati anche sulla locandina posta in prossimità di ogni Selfie Corner. Per scoprire l’elenco completo delle panchine romantica basterà consultare il sito www.distrettonovese.it