Rocchetta Ligure. Addio al Consigliere Vincenzo Bruno

E’ morto questa mattina martedì 2 dicembre il consigliere comunale Vincenzo Bruno, era da alcune settimane ricoverato in terapia intensiva prima all’ospedale di Novi Ligure per poi essere trasferito al Covid-Hospital di Tortona.

Nato il 31 Dicembre 1947 a Rocchetta Ligure, Vincenzo Bruno era molto conosciuto in tutta la Val Borbera, prima per il suo lavoro di funzionario presso la locale banca e, successivamente per l’ impegno nell’amministrazione comunale. Eletto consigliere già negli anni ’70 era stato riconfermato nelle file della Lista civica “Uniti Per Il Territorio”, nelle elezioni di maggio del 2019.