Sarà visitabile fino al 13 settembre la mostra “STRACQUI – Le memorie del mare”, nell’abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure, inaugurata a Ferragosto. Si potranno ammirare le opere di Gianfranco Pagliarani, artista che vive e opera a Genova, dove è nato nel 1936. Fra i lavori in mostra, sculture ottenute mettendo insieme legni spiaggiati, creature che ricordano i pesci e il mondo marino. Fin dall’adolescenza, Pagliarani ha sempre avuto interessamento per le art i visive e da autodidatta, dal 1971, si è dedicato alla pittura. Una volta andato in pensione, ha frequentato i corsi liberi Accademia Ligustica sotto la guida dei professori Nicola Ottria e Luigi Sirotti e Carla Mazzarello.

Dopo tanta mostre collettive, nel marzo del 2019 ha allestito la sua prima personale al Galata Museo del Mare di Genova. Ha anche tenuto un laboratorio per gli alunni della scuola primaria di Morsasco. La mostra di San Remigio è visitabile tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19 ed è curata da Roberta Ferrarese. L’ingresso è consentito solo ai visitatori dotati di mascherina e nel rispetto delle norme anti COVID-19. Ingresso libero