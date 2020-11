Serravalle Scrivia: “Favole al Computer”. Su Zoom le antiche Fiabe Lapponi

Il difficile momento non consente di vivere la consueta atmosfera che si respira nella Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia, da sempre animata dai lettori e dai bambini quindi, per dare una continuità all’importante attività di lettura ad alta voce legata al progetto nazionale “Nati per Leggere”, la Biblioteca “Roberto Allegri” inaugura un ciclo di incontri online intitolato “Favole al Computer”.

Il ciclo inizierà venerdì 13 novembre alle 17, con le “Fiabe Lapponi” e si svolgerà su “Zoom”, una piattaforma web di facile utilizzo che consente di organizzare videoconferenze.

Con l’arrivo della stagione fredda non c’è nulla di più suggestivo che farsi portare dal vento del nord le antiche storie provenienti dalla Lapponia, un paese sperduto a due passi dal Polo Nord e dove, per giunta, vive anche Babbo Natale!

In questo incontro conosceremo i bambini della foresta, i loro modi di vivere e il modo in cui si preparano all’inverno che, a quelle latitudini è particolarmente freddo e buio. Ascolteremo con le loro orecchie le antiche leggende del Nord.

Un cammino che inizia questo mese, nei venerdì 13-20-27 novembre, sempre alle 17 e che proseguirà a dicembre quando i bambini della foresta saranno tutti intenti ad aiutare Babbo Natale con la preparazione dei doni per Natale.

Gli incontri sono dedicati ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

Partecipare è molto facile:

1 Scarica Zoom : l’app, oltre a essere disponibile su smartphone e tablet, è accessibile anche da PC e Mac attraverso la sua pagina ufficiale. I passaggi da seguire per iscriversi a Zoom sono davvero semplici: ci si può registrare inserendo un indirizzo email valido e una password o, in alternativa, accedere attraverso Google e Facebook.

2 Scrivi una mail a [email protected]