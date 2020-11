Serravalle Scrivia, Traffico in tilt a causa di un bus

Traffico in tilt per circa 45 minuti, oggi lunedì 23 novembre, intorno alle 15.30, a causa del distacco della ruota posteriore sinistra di un autobus del CIT ( Consorzio Intercomunale Trasporti di Novi Ligure) in servizio di linea e diretto a Novi Ligure.

Fortunatamente il mezzo pubblico stava transitando a velocità ridotta in corrispondenza dell’intersezione semaforica tra la Via Roma e la Via Pietro Forni, in tratto di strada a senso unico di marcia, e l’episodio non ha avuto altre conseguenze.

Tutti i dadi di fissaggio della ruota venivano rinvenuti lungo la Via Roma dagli operatori della polizia municipale, prontamente intervenuti per deviare il traffico e consentire il rispristino delle condizioni di circolazione dell’autobus.

