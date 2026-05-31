A Serravalle Scrivia la conferenza-concerto del Maestro Belmonte

Un ponte ideale fatto di note, storia e cultura che collegherà i paesaggi fiabeschi della Scandinavia alle calde atmosfere dell’Italia di fine Ottocento. È questo lo spirito di “Dalla Scandinavia all’Italia fra Otto e Novecento”, la conferenza-concerto curata dal Maestro Pasquale Belmonte che si terrà venerdì 5 giugno, alle 17.00, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Serravalle Scrivia. L’evento segna il gradito ritorno in città del Maestro Belmonte, artista già applaudito lo scorso anno dal pubblico serravallese, che ha scelto di offrire nuovamente e gratuitamente la propria maestria alla comunità. L’appuntamento si preannuncia come un raffinato percorso pianistico capace di mettere in dialogo la sensibilità nordeuropea con il melodramma e il lirismo italiano a cavallo tra due secoli. Il repertorio spazierà tra i giganti della musica internazionale e gemme da riscoprire le atmosfere scandinave di Edvard Grieg, Erkki Melartin e Oskar Merikanto e la grande tradizione italiana di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Cilea, affiancati da autori come Costantino De Crescenzo e Mario Tarenghi.

La formula della conferenza-concerto permetterà al pubblico non solo di godere dell’esecuzione dal vivo, ma anche di comprendere la genesi e il contesto storico dei brani. Il Maestro Belmonte guiderà infatti gli ascoltatori con un commento musicale caratterizzato da chiarezza, profondità e rara competenza, rendendo l’appuntamento accessibile sia ai grandi appassionati di musica classica sia ai neofiti. “Un’opportunità preziosa per avvicinarsi al grande repertorio pianistico attraverso un’esperienza di alto profilo artistico e divulgativo” – commentano gli organizzatori della Biblioteca. Ingresso libero fino a esaurimento posti.