Note d’Estate: al via la 2° Summer Edition del Lavagnino Film Festival

Il grande cinema e la grande musica tornano a fondersi sotto il cielo stellato del Piemonte. Prende il via la seconda attesissima Summer Edition dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”, la kermesse itinerante organizzata dall’Orchestra Classica di Alessandria in sinergia con la Film Commission Torino Piemonte e con il patrocinio di Alexala. Un viaggio artistico che si snoderà tra giugno e settembre, portando la magia delle colonne sonore in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Quest’anno il festival si arricchisce di un’iniziativa inedita e dal grande valore culturale e turistico: la rassegna “Territori da cinema”. Si tratta di una serie di concerti – con ensemble che spaziano dal trio a piccole formazioni, impreziosite da cantanti e solisti – pensata per valorizzare le splendide dimore della provincia alessandrina. Location d’eccezione che sono già state scelte in passato come set cinematografici, o che possiedono tutte le carte in regola per diventarlo in futuro. Un modo unico per coniugare l’arte dei suoni alla bellezza architettonica e paesaggistica locale.

Il sipario sulla rassegna si alzerà con un’anteprima imperdibile venerdì 5 giugno alle 21.15, alla Tenuta La Marchesa a Novi Ligure. Il concerto inaugurale, intitolato ”Il tango da Buenos Aires al cinema”, vedrà come protagonisti i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria (un quintetto d’archi, pianoforte e fisarmonica solista). Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionante tra le note calde e passionali del tango, che tanto ha dato alla storia del cinema mondiale.

Per chi desidera vivere un’esperienza sensoriale completa, la serata offrirà la possibilità di abbinare alla musica il buon cibo del territorio: alle 19.30, aperitivo gourmet; dalle 20.00 alle 21.00, cena light. Alle 21.15, inizio del concerto (sarà comunque possibile accedere direttamente solo per l’evento musicale). Info e Prenotazioni (gradita la prenotazione): [email protected] – 335.7618507 | 339.3818193

Il successo e la sostenibilità di un festival così ambizioso sono il frutto di una fitta rete di collaborazioni istituzionali e private. L’evento è sostenuto dalla Provincia di Alessandria, dalle Fondazioni CRAL di Alessandria e CRT di Torino, dai Comuni coinvolti e da numerosi sponsor privati, tutti uniti per promuovere la cultura e il rilancio turistico del territorio attraverso la settima arte.