Via Fabbriche, a Serravalle Scrivia, riaprirà con due settimane di anticipo. Nelle settimane scorse dal Comune e dalla società Milano-Serravalle, gestore dell’autostrada omonima, era già trapelata questa la possibilità (https://www.giornale7.it/via-fabbriche-chiusa-da-febbraio-riaprira-prima-del-19-giugno-faremo-il-possibile/).

Ora arriva la conferma dagli stessi soggetti, come riporta La Stampa. Il cantiere nel sottopasso di Via Fabbriche allestito dal 23 febbraio dalla società Milano-Serravalle per sistemare il viadotto autostradale sarà rimosso e dal 5 giugno la viabilità tornerà regolare. Stop, quindi, alle code da Novi Ligure dentro Serravalle Scrivia, in certi orari davvero molto lunghe, con gravi disagi per il traffico di gran parte del Novese.