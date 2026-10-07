Un successo per l’Ordine dei Cavalieri del raviolo e del Gavi la partecipazione alla Giostra del Gusto, organizzata nel fine settimana a Tagliolo Monferrato. Quasi mille, 998 per la precisione, i piatti di ravioli preparati e somministrati.

I confratelli gaviesi hanno partecipato insieme ad altre nove confraternite dall’Italia settentrionale iscritte alla Federazione italiana circoli enogastronomici (Fice), più altri gruppi gastronomici:

Confraternita della Mesc-Ciua di La Spezia, il più antico piatto della cucina povera

spezzina, zuppa di legumi e cereali;

Confraternita del Cotechino magro di Spessa Po (Pv), nata da una costola della Pro

Loco di Spessa Po che ha una storia importante in quanto ne ha parlato molto Gianni

Brera che la frequentava in quanto nato a San Zenone paese vicino, propone un

cotechino che utilizza una parte più magra del maiale;

Confraternita del Risotto (Pv) e Confraternita Vino Riso e Gorgonzola (No) che

hanno proposto diversi piatti di risotto;

Confraternita del Capunsel di Solferino (Mantova), Capunsel (piccoli capponi)

gnocchi preparati un tempo con pane secco grattuggiato vengono preparati adesso

con pane integrale e serviti con burro e salvia;

Accademia della Castagna Bianca di Mondovi, Circolo di grandi tradizioni culturali,

oltre a prodotti a base di castagne, ha una specialità: i Quaderni della nonna, una

collana di volumetti, ormai più di venti, di ricette tipiche raccolte principalmente

dagli scolari delle scuole elementari andando a intervistare le nonne;

Associazione Orti di Carignano, capofila dell’Organizzazione dell’evento, ha

proposto varie degustazioni prodotti genovesi, in particoolare l’insalata di trippa;

La Compagnia di Castelferro, stracotto d’asino con polenta;

Confraria dla tripa e dla rustia, rustie salate e dolci;

CCRT Tagliolo, frittelle e asado, Parrocchia San Vito Tagliolo, dolci; Cooperativa

Futura, Revzora, tipica focaccia ligure a base di mais;

Confraternita del Genovesato e Oltregiogo con altri prodotti gaviesi, torta di riso,

testa in cassetta e amaretti;

L’Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi ha proposto ravioli al sugo di birra e al tocco preparati come sempre dalla Pro Loco di Pratolungo.

Particolare successo ha ottenuto il Gruppo Immigrati Sardi di Genova che ha cucinato

il maialino sardo.

Per ultimo la Congrega dei Radici e Fasioi di Susegana (Treviso). Sono quelli

arrivati da più lontano per presentare il piatto più tipico della Marca Trevigiana,

radici e fasioi, radicchio di campo e fagioli, piatto povero legato alla vita contadina

dei tempi passati che ha avuto il merito di salvare realmente la popolazione della

Sinistra Piave dalla fame. Questo abbinamento di fagioli con il radicchio fresco di

campo è stata per molti una scoperta ed ha riscosso un grande successo.

Il tutto accompagnato con i vini del Castello di Tagliolo.