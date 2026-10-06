La riapertura delle Poste di piazza Dante slitta al prossimo mese

Come era successo anche in altri casi, come a Serravalle Scrivia, anche per l’ufficio postale di Gavi i tempi per la riapertura si allungano. I lavori per l’allestimento del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale negli spazi di piazza Dante, chiusi dal 12 settembre, si sarebbero dovuto concludere il 20 ottobre. Invece, come ha fatto sapere il Comune tramite i social, si andrà al 5 novembre. La motivazione? Un ritardo nella fornitura di materiali. E’ la stessa motivazione che ha Serravalle aveva causato un ritardo di circa tre mesi negli anni scorsi.

Quindi, almeno fino al 5 novembre, la clientela delle Poste dovrà rivolgersi ancora all’Ufficio Postale di Carrosio, in via Odino 44, aperto eccezionalmente aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,45 e anche il sabato dalle 8,20 alle 12,45. Altri uffici vicini a Gavi, ricorda Poste Italiane, sono San Cristoforo, in via Ferrari 16, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,20 alle 13,45, e Arquata Scrivia, in via Libarna 201, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35, entrambi con sportello ATM disponibile.