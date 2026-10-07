A Lerma l”800 francese con il violino e il piano del Duo Arena–Munafò

L’eleganza, il lirismo e il fascino senza tempo del Romanticismo d’Oltralpe approdano a Lerma. Nell’ambito della XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali, la Sala Polifunzionale ospiterà domenica 11 ottobre alle 17.30 il concerto intitolato «Omaggio alla musica francese dell’800». Sul palco salirà una formazione di solida esperienza e prestigio internazionale: il Duo Arena–Munafò, composto dal violinista Antero Arena e dalla pianista Maria Assunta Munafò. Un sodalizio artistico nato nel 1992 che vanta una storia ultratrentennale, costellata da oltre cinquecento concerti nelle principali stagioni musicali in Italia e all’estero, oltre a importanti riconoscimenti quali il Premio Musica “Nunzio Freni” nel 2010 e il Premio “Antonello da Messina” nel 2012. ntrambi gli interpreti portano in dote un profilo accademico e concertistico di primo piano: Arena, diplomatosi con lode e menzione d’onore, unisce all’attività concertistica una dedizione costante alla didattica; Munafò, artista eclettica diplomatasi in pianoforte, canto lirico e clavicembalo, spazia con naturalezza dal repertorio cameristico al teatro musicale fino alla discografia. Il cuore del pomeriggio musicale sarà una conversazione a due voci in cui il violino e il pianoforte intrecceranno espressività melodica e rigore virtuosistico, attraversando tre capolavori cardine del repertorio francese: ad aprire il concerto sarà una Sonata n. 1 op. 13 di Gabriel Fauré, partitura ricca di luce e passione giovanile, dove le linee cantabili del violino si fondono con la tessitura pianistica in un continuo scambio di colori e sfumature emotive. La Danse macabre op. 40 di Camille Saint-Saëns, la celebre pagina che trasporterà l’ascoltatore in una dimensione teatrale, visionaria e notturna, scandita da ritmi incisivi, ironia grottesca e trascinante virtuosismo. A coronare l’itinerario sarà uno dei vertici assoluti della musica da camera romantica: la Sonata in la maggiore di César Franck. Un percorso circolare denso di tensione e spiritualità, in cui i due strumenti dialogano fittamente fino a sciogliersi nella trionfale solarità del finale.

Un appuntamento che si preannuncia di grande richiamo per gli appassionati, forte dell’intesa interpretativa affinata in oltre trent’anni di palcoscenico condiviso.