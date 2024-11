Addio alla ex Cementir: nel 2025 via alla demolizione in 10 mesi

La demolizione della ex Cementir di Arquata Scrivia al via nel 2025. Il cementificio costruito dall’Iri nel 1958, simbolo dell’industrializzazione ma anche dell’inquinamento del territorio, è stato chiuso due anni fa dalla Italcementi. A febbraio l’area è stata comprata dalla Officine Mak, società che si occupa della riqualificazione di grandi aree dismesse. Proprio come quella del cementificio, privatizzato nel 1992 e affidato al gruppo Caltagirone, protagonista, dieci anni dopo, del duro con Carrosio e Gavi scontro per l’apertura della nuova cava in Val Lemme, poi fermata grazie alla mobilitazione popolare e ai ricorsi amministrativi. La nuova proprietà ha presentato al Comune la richiesta di autorizzazione, da sottoporre alle valutazioni di carattere ambientale. Dopodichè, se l’iter procederà senza problemi, si potrà partire con l’abbattimento degli edifici, per il quale serviranno 10 mesi. La quasi totalità del materiale del materiale demolito verrà riutilizzato in loco. Al posto della Cementir dovrebbe sorgere un’attività legata alla logistica. Già avviato l’iter per la rimozione dell’amianto e degli impianti dell’ex cementificio.