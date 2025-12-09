Al Marenco gran finale della Rassegna “Diffusa” di Radic’Arte

Si conclude l’edizione 2025 di “DIFFUSA”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’Associazione Radic’Arte che ha animato i territori della Provincia di Alessandria. Il sipario calerà sullo spettacolo “Stravaganze in sol minore” della storica compagnia Aterballetto, in scena domenica 14 dicembre alle 17.00 sul palco del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure.

La rassegna ha registrato un’ottima risposta da parte del pubblico, vedendo succedersi 9 eventi e un totale di 16 spettacoli che hanno coinvolto compagnie e artisti di spicco del panorama nazionale e internazionale. “Siamo orgogliose della risposta che abbiamo avuto dai luoghi di spettacolo coinvolti, soprattutto perché, rispetto alla prima edizione, abbiamo visto un incremento di pubblico e di relativo interesse per gli eventi realizzati e gli artisti ospitati,- ha commentato Chiara Borghini, direttrice Artistica di DIFFUSA 2025 e Presidente di Radic’Arte – questo successo rappresenta un forte incentivo per l’Associazione a perseguire il suo obiettivo primario: portare la danza contemporanea sul territorio, sfatando il preconcetto che la consideri ancora, in molte circostanze, un’arte di nicchia, e al contempo sensibilizzando il pubblico ai linguaggi artistici e alla fruizione di contenuti culturali fin dall’infanzia”.

L’appuntamento conclusivo è un evento prezioso e dedicato anche ai più piccoli e alle loro famiglie. A salire sul palco sarà Aterballetto, il primo e unico Centro Coreografico Nazionale riconosciuto dal Ministero della Cultura, con lo spettacolo “Stravaganze in sol minore“, una creazione di Francesca Lattuada dedicata all’infanzia, ma consigliata a tutte le età.

In scena, la danzatrice Vittoria Franchina e l’attore Rocco Ancarola porteranno in vita il virtuosismo magico del pittore e poeta Toti Scialoja, maestro di immagini e parole. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto di Reggio Emilia e coprodotto da importanti enti come il Teatro Biondo di Palermo, il Centro Teatrale Bresciano e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, è un viaggio poetico e visionario.

La regia e coreografia di Francesca Lattuada si unisce all’universo visivo dell’artista Natali Fortier, che evoca bizzarre mescolanze tra esseri con sembianze umane e animali attraverso maschere create per l’occasione. L’obiettivo è unire immaginazione e meraviglia, invitando il pubblico a scoprire la musicalità e la magia delle parole.

L’evento è inserito all’interno della stagione “La domenica dei bambini”, promossa dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Fondazione TRG.

Biglietteria Online: https://www.mailticket.it/evento/50468/stravaganze-in-sol-minore – Biglietteria Teatro Romualdo Marenco: 9 e12 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 – 13 dicembre (16.00-18.00) 14 dicembre (10.30-1.:00 e dalle 12.30 all’inizio dello spettacolo).

Per info: 351.7114177 o [email protected].