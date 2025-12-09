Le Aree protette dell’Appennino Piemontese sistemeranno 8 sentieri escursionistici all’interno del Parco Capanne di Marcarolo. L’ente ha ottenuto 310 mila euro di fondi europei nell’ambito del Programma Regionale FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nel 2024 il personale delle Aree protette ha controllato i percorsi per documentare i punti critici, poi inseriti nel progetto di ripristino. I sentieri presentano un’erosione superficiale che causa spesso un fondo irregolare e, in alcuni casi, una vegetazione troppo folta che riduce la larghezza del tracciato, arrivando anche a ridurla drasticamente.

I percorsi oggetto dei lavori sono il 401 e il 401a, utilizzati per salire sul monte Tobbio dal passo degli Eremiti; il 409 da Capanne Superiori al monte Costa Lavezzara; il 410 da Capanne Superiori al lago Bruno; il 407, che conduce alla Cascina Carrosina; il 422 da Capanne al monte Pracaban e infine il 405 e il 417.

“In linea di massima – spiegano da Bosio -, il periodo di svolgimento dei lavori sarà tra l’autunno 2025 e marzo del 2027. Nei mesi in cui sono previsti i lavori i sentieri saranno pertanto chiusi al transito”.