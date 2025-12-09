Al Teatro Marenco la magia del ritratto con Annalisa Flori

Torna al Teatro Marenco di Novi Ligure l’opera fotografica di Annalisa Flori. Un doppio appuntamento artistico che arricchisce il programma degli eventi natalizi promossi dal Comune. Sabato 13 dicembre, alle 18.00, nel foyer superiore del Teatro, si terrà l’inaugurazione della seconda parte della mostra “Just Fine” e il contemporaneo progetto “Ritratti d’amore”. Dopo il successo dello scorso anno, Annalisa Flori ripropone la sua esplorazione nel mondo del ritratto con nuovi scatti che vanno ad arricchire il percorso espositivo di “Just Fine”. La mostra è una selezione di immagini che riflette la cifra stilistica inconfondibile dell’artista: uno sguardo educato, discreto ma profondamente intimo, capace di cogliere l’autenticità di personaggi noti. La sua macchina fotografica immortala l’anima nascosta dei soggetti, offrendo un viaggio nello star system attraverso una sensibile carica emotiva, lontana dalla superficialità aggressiva dei nostri tempi. I soggetti appaiono per quello che sono, svelando sé stessi lontano dal frastuono della celebrità.

In occasione della mostra, tornerà anche il progetto speciale “Ritratti d’amore”, che offre a chiunque la possibilità di essere protagonista di un ritratto d’autore. Annalisa Flori, firma autorevole della fotografia italiana, sposta l’obiettivo dalle grandi star dei magazine ai volti delle persone comuni. All’interno di un set fotografico site-specific allestito in teatro, i partecipanti possono vivere l’esperienza di uno shooting di circa mezz’ora. Il progetto invita a farsi ritrarre con le persone care—figli, compagni, nonni, amici, o animali domestici—per fissare nel tempo un momento indimenticabile, ma anche a dedicarsi un ritratto da soli, per cogliere una parte di sé che solo un grande fotografo può svelare. L’esperienza è aperta a tutti. Basta prenotarsi inviando una mail a [email protected] o tramite il profilo Instagram di @ritrattidamore.

Dopo lo shooting, i protagonisti scelgono il loro scatto preferito, che viene immediatamente finalizzato e stampato nel classico bianco e nero, esaltando la qualità della fotografia d’autore. La stampa, firmata dall’artista, viene montata in una preziosa cornice di legno nero. Stampe e cornici sono disponibili in diversi formati, con tutti i costi indicati sul profilo Instagram del progetto.

È importante sottolineare che una parte dei ricavati di “Ritratti d’amore” sarà devoluta a sostegno delle attività culturali del Teatro Marenco, unendo così l’arte del ritratto a un gesto di supporto per il polo culturale della città.