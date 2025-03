Al Marenco Tad Robinson in concerto

Dal paco del Teatro Marenco, martedì 11 marzo, si sprigioneranno le struggenti note del soul-blues del cantante e armonicista americano Tad Robinson. Il concerto novese costituirà la prima di sole due date italiane nell’ambito di un più vasto tour primaverile europeo, durante il quale Robinson sarà accompagnato dalla sua abituale band, formata dalla famiglia Özdemir: Levent alla batteria, Kenan alla chitarra e Erkan al basso, arricchita dalla presenza dell’organista Alberto Marsico, internazionalmente riconosciuto come uno dei maestri dell’organo Hammond.

Tad Robinson è un cantante, suonatore di armonica e cantautore americano, nato e cresciuto a New York City, diplomato alla New Lincoln School e laureato alla Indiana University. Ha suonato con vari gruppi musicali in patria e all’estero. Nel 1994, ha pubblicato il suo primo album al quale ne sono seguiti altri sette, Robinson si è esibito in festival importanti in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Italia. È autore, inoltre, di tre colonne sonore rispettivamente per i film “The Guardian” con Kevin Kostner, “Trappola In Alto Mare” con Steven Seagal e Tommy Lee Jones e “Delitto Perfetto” con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. È titolare di otto nominations ai Blues Music Awards e due al W.C. Handy Award tutte nella categoria soul-blues. È un sostenitore dell’armonica Hohner dal 1985. Dal punto di vista stilistico, Robinson può rientrare per evidenti meriti acquisiti sul campo, in quella schiera di cantanti che hanno eccelso nel fondere la bellezza del soul con la ruvida, schietta emozione del blues.

