Arrestato il ladro seriale dei negozi: a giugno 2024 fece 8 “colpi” a Tortona

Arresti domiciliari per il 24enne accusato di aver agito la sera e di notte nelle zone del centro e di San Bernardino.

Le indagini dei Carabinieri di Tortona hanno portato agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico di un 24enne, responsabile di 8 furti in esercizi commerciali e privati commessi in città.

A essere colpiti: bar, panetterie, parrucchieri e privati cittadini, in pochi giorni bersaglio del 24enne arrestato, che agiva travisato sempre in orari serali e notturni, sempre con lo stesso modus operandi, messo in atto con serialità nelle zone del centro e di San Bernardino.

Il risultato è stato ottenuto dai Carabinieri attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, testimonianze, accurati sopralluoghi connessi ad accertamenti tecnici che hanno permesso di individuare impronte e tracce biologiche che hanno attribuito la responsabilità degli eventi al 24enne, peraltro già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, già ai domiliciari quando è stato raggiunto dalla nuova misura cautelare.

La risposta dei Carabinieri di Tortona, fanno sapere dall’Arma, testimonia ancora una volta l’importanza delle segnalazioni dei cittadini, da cui possono nascere importanti spunti investigativi e il rapido intervento per la soluzione delle criticità, elementi indispensabili a garantire la più ampia percezione di sicurezza sociale