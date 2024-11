Al Teatro Marenco l’omaggio a Giacomo Puccini.

A Giacomo Puccini è dedicata la serata d’onore che si svolgerà domani, mercoledì 6 novembre alle 21 al Teatro Marenco di Novi Ligure. L’evento, dal titolo “Puccini 100, La musica immortale” è organizzato nell’ambito del Festival internazionale” A.F. Lavagnino” Musica e Cinema, realizzato in sinergia con il Marenco Music Festival.

Nel centenario della scomparsa del grande compositore ascolteremo le più celebri composizioni e arie d’ opera: Tosca, Turandot, Mimì, Madama Butterfly, donne sensibili e sensuali sempre pronte al sacrificio. Musica e parole raccontano questo importante evento che vede la partecipazione del soprano Daria Masiero, considerata una delle voci più importanti del panorama lirico mondiale: memorabili le sue esibizioni con Renato Bruson, Placido Domingo, Josè Carreras, nei maggiori teatri, tra questi: Scala di Milano, Regio di Torino, Carlo Felice di Genova, Opera di Melbourne, al National di Tokyo, Sidney Opera Hoyse, Salzburg Festspiel, sotto la direzione di importanti direttori e registi: Muti, Chung, Oren, Abbado. Daria Masiero canterà con il tenore Alessandro Fantoni. Ad impersonare Puccini sarà l’attore-cantante Vincenzo Santagata. Ad eseguire le musiche saranno I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria in formazione di quintetto d’ archi con Andrea Albertini al pianoforte.

Nel corso della serata sarà consegnato a Oriella Dorella, Étoile del Teatro alla Scala, il premio “Lavagnino Cinema, TV, Danza” 2024. Protagonista e leggenda della storia del ballo in Italia e nel mondo, Oriella Dorella diventa Étoile nel 1986. In televisione ha partecipato a diverse edizioni di Fantastico (RAI 1) e in veste di attrice alle fiction ” Grandi domani”(Italia 1) e “Non smettere di sognare”(Canale 5). Tra i numerosi ruoli di repertorio classico ricordiamo: Giselle, Coppelia, Lo Schiaccianoci, Onegin, La bisbetica domata e tra le interpretazioni più significative ” La strada” su musiche di Nino Rota.

Presenta la serata Luciano Tirelli.

Per info: [email protected]