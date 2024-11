L’agrotecnico Davide Ferrarese racconta la sua “Vita in vigna”

“Una vita di vigna” è un vero e proprio manuale di viticoltura, un saggio scritto con rigore scientifico con cui Davide Ferrarese, agrotecnico specializzato in consulenza viticola, riassume appunti ed esperienze tra vigneti e persone.

La viticoltura, spiegano dalla casa editrice Epoké, è un argomento complesso e come tale esige competenze profonde. Non ci sono mai due annate uguali e minime variazioni possono risultare decisive. È proprio in queste sfumature che si riconosce l’esperienza del vignaiolo o dell’agrotecnico.

“Una vita di vigna” rappresenta una guida di riferimento, capace di indirizzare le azioni in vigneto in un contesto di continuo adattamento.

Il testo è il frutto di un lavoro approfondito, nato non solo dalle esperienze pratiche

maturate sul campo da Davide Ferrarese, ma anche da studi e ricerche costanti.

La letteratura scientifica citata, gli argomenti trattati e l’autorevolezza dei relatori consultati conferiscono a questo manuale un valore unico, con l’obiettivo di comprendere i numerosi e spesso controversi fenomeni osservabili in vigneto.

“Una vita di vigna” affronta un tema sensibile come quello dei cambiamenti climatici e degli effetti dannosi sull’ecosistema vigneto, suggerendo anche possibili soluzioni. Si

occupa poi della gestione del terreno (fertilità del suolo e concimazione) e della vegetazione (dal germoglio all’architettura della pianta), sottolineando anche l’aspetto

della maturazione delle uve e dei fattori che influiscono sugli aromi. Una parte del volume è dedicata alla flavescenza dorata e alle esperienze di Ferrarese nel contrasto a questa malattia della vite. “Una vita di vigna” sarà disponibile dal 27 novembre, ma può già essere ordinato sul sito edizioniepoke.it a un prezzo speciale.

L’AUTORE.